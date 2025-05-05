Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,70 гривны. То есть цена валюты выросла на 11 копеек против 2 мая. Официальный курс евро в свою очередь составляет 47,31 гривны. То есть цена выросла на 23 копейки.

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По состоянию на 6 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,60 гривны,

евро – 47,18 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 5 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 41,91 гривне ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,52 гривны , продажа – по 41,55 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,72 гривны, продажа – по 41,45 гривны.

Наличный курс доллара и евро на этой неделе

Как рассказал банкир Тарас Лесовой еще раньше для 24 Канала, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет почти нулевой.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка

На курс валют может повлиять события, связанные с войной. Речь идет как о разговорах о возможном завершении, так и об обострении на фронте.

Обратите внимание! Доллар будет колебаться в пределах 41,20 – 41,60 гривны, евро – 45 – 48 гривен как на межбанке, так и на наличном рынке.