Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,70 гривны. То есть цена валюты выросла на 11 копеек против 2 мая. Официальный курс евро в свою очередь составляет 47,31 гривны. То есть цена выросла на 23 копейки.
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По состоянию на 6 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,60 гривны,
- евро – 47,18 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 5 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,30 гривны, продажа – по 41,91 гривне,
- на черном рынке: покупка – 41,52 гривны, продажа – по 41,55 гривны,
- в обменниках: покупка – по 40,72 гривны, продажа – по 41,45 гривны.
Наличный курс доллара и евро на этой неделе
Как рассказал банкир Тарас Лесовой еще раньше для 24 Канала, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет почти нулевой.
На курс валют может повлиять события, связанные с войной. Речь идет как о разговорах о возможном завершении, так и об обострении на фронте.
Обратите внимание! Доллар будет колебаться в пределах 41,20 – 41,60 гривны, евро – 45 – 48 гривен как на межбанке, так и на наличном рынке.