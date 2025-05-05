Что происходит на валютном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу указывает, что одновременно с этим украинцы все больше интересуются покупкой евро.

Читайте также Наполнение бюджета на 2026 год: Украина получила рекомендации от МВФ

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Все помнят, как на пиках апреля цена наличного евро взлетала в кассах банков до 48 гривен за евро, и этот тренд был не длительным: прежде всего был связан с ростом международной котировки евро/доллар. На прошлой же неделе сторонники европейской валюты имели возможность покупать ее в банках на курсовом откате.

Как говорит Золотько, самой дорогой европейская валюта была в прошлый понедельник, 28 апреля, когда в банках средний коридор покупки/продажи находился в пределах 47,04 – 47,80 гривны за евро, а самой дешевой в четверг: 46,8 – 47,57 гривны за евро. Закончилась неделя средними значениями 46,86 – 47,59 гривны за евро.

По словам банкира, если в целом говорить о валютном рынке Украины, то на прошлой неделе чувствовалось восстановление валютного спроса со стороны бизнеса. Резких всплесков не было. Но в это время рынок вышел на стабильные средние уровни объемов торгов.

Это совпало с уменьшением валютного предложения из-за уменьшения валютных продаж со стороны агроэкспортеров, которые получили меньший урожай прошлого сезона, а также из-за отсутствия валютных платежей за транзит газа. И НБУ приложил максимум усилий, чтобы этот тренд меньше ощущался на межбанке,

– говорит банкир.

Обратите внимание Регулятор увеличил размер валютных интервенций на 20%, то есть до 742,7 миллиона долларов с 28 апреля по 2 мая.

Что будет с курсом на этой неделе

Золотько говорит, что НБУ будет оставаться ключевым валютным продавцом на межбанке и в дальнейшем, покрывая структурный дефицит.

На понедельник, 5 мая, регулятор установил официальный курс в паре гривна/доллар на уровне 41,7091 гривны за доллар. Этот курс может остаться средним значением ближайшие пять дней со средним движением котировок в размере 10 – 20 копеек в обе стороны,

– прогнозирует банкир.

Напомним! Ранее мы рассказывали, будет ли НБУ менять курсообразующую валюту в Украине.