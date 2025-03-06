Состоится ли смена основной валюты
Банкир Андрей Пышный отметил, что регулятор будет комплексно подходить к решению этого вопроса, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Размер очередного транша МВФ Украине уменьшился: в НБУ назвали причину
Как отметил глава НБУ, сейчас рассматриваются совершенно разные варианты.
Сказать, что вопрос перепривязки находится на выходе – нет.
Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий заметил, что доля расчетов в евро достигла:
- в импорте – 50%;
- экспорте – 30%;
- на наличном рынке – 22 – 23%.
Дальнейшее расширение доли евро может эту дискуссию актуализировать. Она, безусловно, будет комплексной и довольно широкой. Особенно мы должны учитывать, что этот вопрос может набирать большую актуальность в контексте нашей европейской интеграции.
Повлияет ли политика США на решение НБУ
Отдельно Пышный отметил, что НБУ не будет менять структуру международных резервов. Речь идет, в частности, об опасениях, которые возникли недавно, относительно того, что США может заморозить резервы Украины. Таким образом, Америка якобы могла бы принудить Украину к миру.
Мы не рассматриваем подобного развития событий. США были и остаются нашим стратегическим партнером,
– подчеркнул Пышный.
Обратите внимание! 80% международных резервов Украины сейчас номинированы в долларах.