Чи відбудеться зміна основної валюти

Банкір Андрій Пишний зауважив, що регулятор буде комплексно підходити до розв'язання цього питання, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як зауважив голова НБУ, зараз розглядаються абсолютно різні варіанти.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Сказати, що питання переприв'язки знаходиться на виході – ні.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій зауважив, що частка розрахунків в євро сягнула:

в імпорті – 50%;

експорті – 30%;

на готівковому ринку – 22 – 23%.

Юрій Гелетій Заступник голови Національного банку України Подальше розширення частки євро може цю дискусію актуалізувати. Вона, безумовно, буде комплексною і доволі широкою. Особливо ми повинні враховувати, що це питання може набирати більшої актуальності в контексті нашої європейської інтеграції.

Чи вплине політика США на рішення НБУ

Окремо Пишний зауважив, що НБУ не змінюватиме структуру міжнародних резервів. Йдеться, зокрема, про побоювання, які виникли нещодавно, щодо того, що США може заморозити резерви України. Таким чином, начебто, Америка могла б примусити Україну до миру.

Ми не розглядаємо подібного розвитку подій. США були і залишаються нашим стратегічним партнером,

– наголосив Пишний.

Зверніть увагу! 80% міжнародних резервів України зараз номіновані в доларах.