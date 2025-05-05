Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,70 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 11 копійок проти 2 травня. Офіційний курс євро натомість становить 47,31 гривні. Тобто ціна виросла на 23 копійки.

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Станом на 6 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,60 гривні,

євро – 47,18 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 5 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,30 гривні , продаж – по 41,91 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,52 гривні , продаж – по 41,55 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,72 гривні, продаж – по 41,45 гривні.

Готівковий курс долара та євро цього тижня

Як розповів банкір Тарас Лєсовий ще раніше для 24 Каналу, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде майже нульовою.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку

На курс валют може вплинути події, пов'язані з війною. Йдеться як про розмови про можливе завершення, так і про загострення на фронті.

Зверніть увагу! Долар коливатиметься в межах 41,20 – 41,60 гривні, євро – 45 – 48 гривень як на міжбанку, так і на готівковому ринку.