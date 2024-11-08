Изнасилование 14-летней девочки в Верхних Воротах: дело снова приостановили
На Закарпатье трое несовершеннолетних изнасиловали 14-летнюю девочку и снимали это на видео. Адвокаты обвиняемых покинули дело перед началом судебных дебатов.
Судебное заседание по делу об изнасиловании несовершеннолетней в Верхних Воротах снова перенесли. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на журналиста Виталия Глагола.
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Почему судебное заседание вновь отложили
Защитницы обвиняемых неожиданно прекратили сотрудничество с ними прямо перед началом заседания, что сделало невозможным дальнейшее рассмотрение без назначения новых адвокатов.
По словам Глаголы, для таких дел присутствие защитника обязательно, и подобные шаги стали известным способом затягивания процесса. Это не впервые, когда такие решения принимают непосредственно перед заседанием.
Защитницы вступили в дело еще на этапе апелляционного обжалования, сорвав его завершение.
Обратите внимание! А недавно подозреваемые подали заявки на мобилизацию в Обуховском ТЦК Киевской области, несмотря на отсутствие соответствующего опыта и военного образования.
Предварительно суд завершил исследование всех доказательств и должен был перейти к стадии дебатов. Однако сегодня стало известно, что адвокаты отказались от дела, не объяснив причин.
Что известно о деле изнасилования в Верхних Воротах
Летом 2021 года в Закарпатье трое несовершеннолетних парней изнасиловали 14-летнюю девочку и снимали это на видео.
В марте 2023 года Воловецкий районный суд Закарпатской области приговорил трех обвиняемых к 5 годам заключения, но освободил их от отбывания наказания, поскольку они несовершеннолетние. Вместо этого им назначили испытательный срок на 2 года.
Для обжалования несправедливого приговора в отношении несовершеннолетней, Закарпатская областная прокуратура подала апелляцию, а уже 6 июня началось рассмотрение этого дела в апелляционном суде.