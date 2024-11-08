Зґвалтування 14-річної дівчинки у Верхніх Воротах: справу знову призупинили

На Закарпатті троє неповнолітніх зґвалтували 14-річну дівчинку і знімали це на відео. Адвокати обвинувачених покинули справу перед початком судових дебатів.

Судове засідання у справі про зґвалтування неповнолітньої в Верхніх Воротах знову перенесли. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на журналіста Віталія Глаголу.

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Чому судове засідання знов відклали

Захисниці обвинувачених несподівано припинили співпрацю з ними прямо перед початком засідання, що унеможливило подальший розгляд без призначення нових адвокатів.

За словами Глаголи, для таких справ присутність захисника обов’язкова, і подібні кроки стали відомим способом затягування процесу. Це не вперше, коли такі рішення ухвалюють безпосередньо перед засіданням.

Захисниці вступили у справу ще на етапі апеляційного оскарження, зірвавши її завершення.

Зверніть увагу! А нещодавно підозрювані подали заявки на мобілізацію в Обухівському ТЦК Київської області, незважаючи на відсутність відповідного досвіду та військової освіти.

Попередньо суд завершив дослідження всіх доказів і мав перейти до стадії дебатів. Однак сьогодні стало відомо, що адвокати відмовилися від справи, не пояснивши причин.

Що відомо про справу зґвалтування у Верхнів Воротах