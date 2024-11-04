Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук правозахисниці Олени Сотник. Ця справа про зґвалтування жінки поліцейськими тягнеться ще з 2020 року.

Цікаво Апеляційний суд виправдав поліціянта у справі щодо нападу на журналістку

Що вирішив апеляційний суд щодо обвинувачених поліцейських

Олена Сотник розповіла, що майже 5 років в слідчих діях, потім судах щодо справи про зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику. І ось 4 листопада настала "фінішна переможна крапка".

Апеляційний суд залишив вирок першої інстанції без змін, і від сьогодні він набув законної сили! Винні будуть покарані, правда знайшла своє місце в цій жахливій історії права сили проти сили права!

– зазначила правозахисниця.

Вона також пообіцяла пізніше детально написати про все, що не могла озвучити під час розгляду, бо слухання були закриті.

"Є багато речей, які треба міняти, щоб правосуддя було ефективніше, а захист потерпілих краще!", – підкреслила Сотник.

Правозахисниця подякувала Нелі Погребіцькій, яка не побоялася подати заяву і боротися за правду, а також усім, хто домагався справедливого правосуддя та пильно слідкував за долею цієї справи. Вона підкреслила, що цей прецедент назавжди змінить хибні практики незаконного застосування сили правоохоронцями в Україні.

Що відомо про кагарлицьку справу