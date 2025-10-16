Перемирие между Израилем и Хамасом является лишь промежуточным этапом, а не решением базовых проблем, поскольку Хамас не признает права Израиля на существование. Ситуация с Украиной принципиально отличается.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый подчеркнул в эфире 24 Канала, что Россия не готова останавливаться, наоборот, демонстрирует намерения эскалации как через ядерные угрозы, так и через территориальную экспансию в сторону Европы. Он считает, что запланированный ряд двусторонних встреч на высоком уровне вряд ли приведет даже к паузе, поскольку не хватает необходимых факторов давления – усиления санкций, информационной работы и решительных действий.

Станет ли успех в Израиле моделью для России и Украины?

Ситуация на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, далека от завершения и, по мнению экс-посла, является лишь промежуточным этапом.

Чалый говорит, что можно радоваться за освобожденных из плена и тех, кто выжил, однако как в Израиле, так и среди ХАМАС царит настроение победы, что свидетельствует о неустойчивости достигнутых договоренностей.

Однако базовые проблемы остаются нерешенными. ХАМАС не признает права Израиля на существование, и вряд ли изменит эту позицию. Возможно, младшие политики внесут определенные коррективы, но общая линия останется неизменной. Пока регион не признает право Израиля на существование, настоящего мира не будет. Впрочем, как промежуточный результат – это положительный шаг.

"Возможно, этот успех вдохновит Трампа попробовать повторить подобный сценарий в отношениях между Россией и Украиной. Однако важно понимать принципиальную разницу в участниках конфликта. Ключевой вопрос – как найти в России готовность идти на паузу или перемирие, и не ограничится ли это лишь давлением на Украину для принятия условий, предварительно согласованных с Путиным", – отметил эксперт.

Готова ли Россия к паузе в войне?

Хотя в России сложная экономическая ситуация и проблемы с нефтеперерабатывающей отраслью, это не масштабируется до критического уровня. Поэтому факторов, которые могли бы подготовить решение, подобное ближневосточному, пока нет.

Экс-посол объяснил, что Россия не намерена останавливаться. Наоборот, последние заявления четко свидетельствуют о намерениях эскалации как в вертикальной плоскости из-за ядерных угроз, так и в горизонтальной – через территориальную экспансию в сторону Европы.

Уже говорят о ряде двусторонних встреч на высоком уровне: украинско-американская в Вашингтоне, возможная встреча с Китаем (хотя американская сторона ее не подтверждает), а также еще одна встреча на Аляске или в Будапеште. Однако я не верю, что это приведет даже к паузе, поскольку не хватает необходимых факторов давления. Я не вижу усиленных санкций, информационной работы, передачи Tomahawk и решительных действий,

– подытожил Чалый.

