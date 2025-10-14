Мэр Одессы Геннадий Труханов отрицает наличие у него российского гражданства. Он назвал фальсификацией решение о прекращении украинского гражданства, отметив, что готовит иски в суды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его слова в эфире "Суспільне. Студия". Он подчеркнул, что никогда не получал российских паспортов и не выезжал для этого за пределы Украины.

Смотрите также СБУ опровергла причастность руководителя САП к делу нардепа от ОПЗЖ Христенко

Как отреагировал Труханов?

Городской голова Одессы заявил, что вышеупомянутую информацию подтверждают данные о пересечении государственной границы в 2015 – 2016 годах. Кроме того, Геннадий Труханов напомнил о проверках государственных органов предыдущих лет.

В 22-м году президент Украины Владимир Александрович Зеленский... поручил СБУ проверить всем соответствующим службам... В 22-м году не нашли у меня ни российского гражданства, ни паспортов,

– подчеркнул он.

Более того, по его словам, в "паспорте", на который ссылаются инициаторы решения, его фамилия указана с ошибками, однако "никто ничего не смотрел". На фоне общей ситуации Труханов планирует обратиться в суд.

"Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека... Это край уже такого, знаете, произвола, которого не может быть", – добавил Геннадий Труханов.