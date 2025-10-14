В СБУ рассказали детали лишения гражданства Труханова, передает 24 Канал.

Что говорят в СБУ о деле Труханова?

В СБУ рассказали, что по состоянию на сейчас действующий мэр Одессы Геннадий Труханов является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Украинские спецслужбы обладают копиями соответствующих документов.

Так, согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Леонидович Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта. Он выдан сроком на 10 лет и сейчас является действующим документом,

– говорится в заявлении СБУ.