О заказных нападениях, вероятно, связанных с деятельностью одесского мэра, рассказал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко, передает 24 Канал.

Как Стерненко комментирует деятельность мэра Одессы?

В своих соцсетях активист неоднократно обращал внимание на деятельность Геннадия Труханова, резко критикуя его связи с Россией и действия, которые угрожают безопасности Украины.

В частности в одном из сообщений Сергей утверждает, что Труханов якобы заказал против него три нападения. По его словам, во время первого нападения его избили неизвестные.

Второй инцидент закончился стрельбой, а во время третьего волонтера избили и порезали.

Труханов – член международной мафии. И он должен сгнить в тюрьме,

– резко высказался активист.

Стерненко добавляет, что если бы заговор удался он уже давно не был бы жив. В то же время он поблагодарил всех неравнодушных, которые требовали лишения Геннадия Труханова гражданства.

Интересно! По словам главы СБУ Василия Малюка, Стерненко организовал поставки почти 200 тысяч FPV-дронов для более 600 украинских подразделений, поэтому российские агенты выбрали его своей целью.

Именно Стерненко, напомнил он, в 2014 году был среди тех, кто не позволил вражеским спецслужбам создать в Одессе так называемую "Бессарабскую народную республику".

