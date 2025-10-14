Про замовні напади, імовірно, пов'язані з діяльністю одеського мера, розповів волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко, передає 24 Канал.

Як Стерненко коментує діяльність мера Одеси?

У своїх соцмережах активіст неодноразово звертав увагу на діяльність Геннадія Труханова, різко критикуючи його зв'язки з Росією та дії, які загрожують безпеці України.

Зокрема в одному з дописів Сергій стверджує, що Труханов нібито замовив проти нього три напади. За його словами, під час першого нападу його побили невідомі.

Другий інцидент закінчився стріляниною, а під час третього волонтера побили й порізали.

Труханов – член міжнародної мафії. І він має згнити у тюрмі,

– різко висловився активіст.

Стерненко додає, що якби змова вдалася він уже давно не був би живий. Водночас він подякував усім небайдужим, які вимагали позбавлення Геннадія Труханова громадянства.

Цікаво! За словами очільника СБУ Василя Малюка, Стерненко організував постачання майже 200 тисяч FPV-дронів для понад 600 українських підрозділів, тому російські агенти обрали його своєю ціллю.

Саме Стерненко, нагадав він, у 2014 році був серед тих, хто не дозволив ворожим спецслужбам створити в Одесі так звану "Бессарабську народну республіку".

