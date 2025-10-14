Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його слова в етері "Суспільне. Студія". Він наголосив, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України.

Як відреагував Труханов?

Міський голова Одеси заявив, що вищезгадану інформацію підтверджують дані про перетин державного кордону у 2015 – 2016 роках. Крім того, Геннадій Труханов нагадав про перевірки державних органів попередніх років.

У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ перевірити всім відповідним службам… У 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів,

– наголосив він.

Ба більше, за його словами, в "паспорті", на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище зазначене з помилками, однак "ніхто нічого не дивився". На тлі загальної ситуації Труханов планує звернутися до суду.

"Я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути", – додав Геннадій Труханов.

Труханов заявив, що не планує покидати Україну

Водночас громадська організація "Зелений лист" показала ще одні кадри з коментарем мера Одеси Геннадія Труханова. На відео мер Одеси заявив, що не планує покидати місто або межі України через цю ситуацію.

Крім вищезгаданого, Труханов каже, що така ситуація склалася, аби не дозволити йому балотуватися на наступних виборах мера міста, чого не станеться без наявності українського громадянства.

Тому що вони бояться, що я б балотувався і виграв вибори,

– сказав він.