Однак сам Труханов це заперечує та навіть готовий пройти перевірку. Про це пише 24 Канал з посиланням на коментарі мера Одеси для проєкту "Суспільне. Студія".

До теми Паспорт Росії, бандитське минуле і експосіпака Януковича: хто такий Труханов і як став мером Одеси

Що сказав Труханов про петицію щодо позбавлення його громадянства України?

Геннадій Труханов говорить, що не знає, яке рішення щодо петиції ухвалить президент, однак особисто для нього принципово мати українське громадянство.

Для мене це важливе питання, бо я народився в Україні й у мене немає іншого громадянства, про що я неодноразово надавав документи… З того що бачив, з того що писали, з тих документів, той паспорт – то смішно, якби не було так сумно, явно якась фальшивка,

– зазначив одеський міський голова.

Труханов зазначив, що начебто його російські документи отримав невідомий йому адвокат через запити до Криму. Він дивується, чому відповідні органи не звернулися особисто до нього.

Геннадій Труханов заявив, що в нього ніколи не було російського громадянства, а цю тему поширюють ще з 2014 року.

"Я в черговий раз запевняю всіх українців і готовий пройти й перевірку на поліграфі, будь-яку перевірку", – сказав посадовець.

До того ж Труханов має офіційні документи про відсутність паспорта Росії, датовані 2016, 2017 і 2018 роками. Востаннє фейки спростували через суд.

Якщо ж влада все ж вирішить позбавити Геннадія Труханова громадяства, він готовий звертатися до суду й відстоювати свою позицію.

Петиція стала популярною, тому що хтось хоче прибрати міського голову Одеси з політичного простору, так вважає сам Труханов.

Нагадаємо! На сайті президента з'явилася петиція з закликом перевірити інформацію щодо російського громадянства Геннадія Труханова та вжити заходів у разі її підтвердження. Менше, ніж за добу звернення набрало достатню кількість підписів.

Скільки разів Труханова звинувачували в наявності громадянства Росії?