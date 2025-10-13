Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та ZN.UA.

Чи ухвалювали рішення щодо Труханова стосовно українського громадянства?

Секретар Одеської міської ради Ігор Коваль прокоментував журналістам Суспільного інформацію про нібито розгляд питання щодо громадянства Труханова комісією при Президентові України. За словами посадовця, мер наразі перебуває в Одесі та продовжує виконувати свої обов'язки.

Він (Геннадій Труханов – 24 Канал) в Одесі, наскільки я знаю. Проводив сьогодні нараду зранку з заступниками та директорами департаментів. Поки не буде офіційних документів, пояснень, то все залишається на місці,

– пояснив Коваль.

За словами секретаря, жодних офіційних рішень чи повідомлень щодо Труханова Одеська міська рада наразі не отримувала.

"Я так вважаю, що це має бути указ президента, тоді вже буде все остаточно ясно. Ніяких офіційних документів, офіційних рішень ми досі в Одеській міській раді не маємо", – зазначив посадовець.

Також те, що комісія з громадянства при президентові України на цей час не розглядала і не ухвалювала рішення щодо позбавлення міського голови Одеси Геннадія Труханова українського громадянства, підтверджували й джерела ZN.UA.

Водночас співрозмовники видання наголосили, що не виключено, що ситуація з громадянством Геннадія Труханова може змінитися до вечора.

24 Канал намагався сконтактуватися з Державною міграційною службою України стосовно того, чи позбавляли Геннадія Труханова українського громадянства. Однак там від коментарів утрималися.

Чому Труханова можуть позбавити українського громадянства?