Принимали ли решение по Труханову относительно украинского гражданства?
Секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль прокомментировал журналистам Суспильного информацию о якобы рассмотрении вопроса о гражданстве Труханова комиссией при Президенте Украины. По словам чиновника, мэр сейчас находится в Одессе и продолжает выполнять свои обязанности.
Он (Геннадий Труханов – 24 Канал) в Одессе, насколько я знаю. Проводил сегодня совещание утром с заместителями и директорами департаментов. Пока не будет официальных документов, объяснений, то все остается на месте,
– объяснил Коваль.
По словам секретаря, никаких официальных решений или сообщений по Труханова Одесский городской совет пока не получал.
"Я так считаю, что это должен быть указ президента, тогда уже будет все окончательно ясно. Никаких официальных документов, официальных решений мы до сих пор в Одесском городском совете не имеем", – отметил чиновник.
Также то, что комиссия по гражданству при президенте Украины в настоящее время не рассматривала и не принимала решение о лишении городского головы Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, подтверждали и источники ZN.UA.
В то же время собеседники издания отметили, что не исключено, что ситуация с гражданством Геннадия Труханова может измениться к вечеру.
24 Канал пытался связаться с Государственной миграционной службой Украины относительно того, лишали ли Геннадия Труханова украинского гражданства. Однако там от комментариев воздержались.
Почему Труханова могут лишить украинского гражданства?
Еще в сентябре 2024 года украинский волонтер и активист Сергей Стерненко опубликовал в своем канале документы, которые могут свидетельствовать о наличии у городского головы Одессы Геннадия Труханова паспорта России. Стерненко показал справку из министерства внутренних дел России и заявление на выдачу паспорта, которое написано от руки.
Позже Сергей Стерненко отметил, что смог верифицировать предоставленные ему документы относительно возможного российского гражданства Геннадия Труханова и банковской карты, которую мэр Одессы мог оформить накануне полномасштабного вторжения России в 2022 году. В то же время источники происхождения этих документов волонтер отказался называть.
А 12 октября 2025 года Геннадий Труханов выложил обращение, где утверждает, что у него нет паспорта России, назвав распространение таких утверждений очередной провокацией. Одесский мэр назвал "недействительными, фальшивыми" опубликованные в сети копии якобы российских паспортов.
По мнению Труханова, публикация этих фейковых копий документов связана с возможной попыткой вынести на заседание комиссии при президенте Украины 13 октября вопрос о лишении его украинского гражданства. Поэтому мэр Одессы обратился к Владимиру Зеленскому и другим компетентным службам внимательно посмотреть на документы и установить правду.