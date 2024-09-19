Сергей Стерненко рассказал Супильному в эфире "Украинского радио Одесса", что считает опубликованные документы достоверными, однако отказался назвать источники их происхождения.

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Что говорит Стерненко о документах по Труханову

Я не всегда могу открывать свои источники, но скажу так, я эту информацию смог верифицировать, проверить, и я пока не убедился в ее достоверности, то не принимал решение публиковать. И нет, я не считаю, что это делает кто-то вбросы, потому что информация о гражданстве так называемой Российской Федерации у Геннадия Труханова, она была уже очень давно, начиная, наверное, с 2014 года,

– заявил Стерненко.

Он пояснил, что данные о гражданстве мэра Одессы не являются секретом. Активист добавил, что сейчас "появляется больше деталей относительно того, что действительно Геннадий Труханов является гражданином страны-агрессора".

В свою очередь Геннадий Труханов рассказал, что все соответствующие правоохранительные структуры уже неоднократно давали официальный ответ, что он не имеет российского гражданства.

Также городской голова Одессы заявил: "Люди, которые распространяют фейковую информацию, должны отвечать. Я считаю, что это враги страны, которые расшатывают общество".

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Сергей Стерненко объяснил, что воспринимает это как завуалированные угрозы и давление.

"К его угрозам я отношусь абсолютно серьезно, считаю, что Геннадий Труханов может и дальше заказать какое-то нападение или попытку убить или меня, или любого другого человека, который его критикует. Но я считаю, что гораздо важнее добиваться лишения его должности и привлечения его к уголовной ответственности. Труханов меня не запугал в 2018 году и ему не удастся запугать меня сейчас", – заявил Стерненко.

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Также активист сказал, что насколько ему известно, то никаких глубоких серьезных проверок гражданства Труханова со стороны наших правоохранительных органов не осуществлялось.

"Единственное, что действительно было, это то, что Труханов пошел в консульство так называемой России, получил там справку, что он вроде бы не гражданин так называемой России. Но в то же время есть справка от Министерства внутренних дел Российской Федерации, где указано, что он является гражданином так называемой Российской Федерации. Эта справка датирована еще 2020 годом", – подытожил Сергей Стерненко.