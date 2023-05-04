Кто такой Труханов, почему его называют "Капитан", какие темные пятна имеет в прошлом, как оскандалился в наше время, почему ему не сказали "окончательное прощай" и почему мэру Одессы не страшно "смотреть в завтрашний день" – читайте в материале 24 Канала.

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Труханов под стражей: что известно

Высший антикоррупционный суд 4 мая арестовал мэра Одессы Геннадия Труханова. Он может внести залог в размере 13 миллионов гривен.

Следует отметить, что ВАКС уменьшил ему размер залога с почти 31 до 13 миллионов гривен.

Геннадий Труханов был взят под стражу в рамках дела одесского завода "Краян".

Что известно о деле "Краян"

В сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела заброшенное здание бывшего завода "Краян". По плану, здесь, в одном помещении, должны работать все рассеянные по городу службы и отделы городской власти.

Идея понравилась и ЕБРР и Всемирному банку, которые даже выделили на ремонт помещения некоторые деньги. Однако на этом хорошие новости закончились.



Завод "Краян", который Одесская мэрия приобрела по цене, завышенной в 17 раз

Самое интересное здесь – цена вопроса. Одесский горсовет приобрел здание только аж за 185 миллионов гривен. А это в 17 раз дороже, чем было за два месяца до того – когда компания "Девелопмент элит" приобрела помещение на аукционе всего за 11,5 миллиона гривен.

Полученные от мэрии 185 миллионов фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой находился в зоне АТО. НАБУ удалось предотвратить эту попытку легализации, и на эти 185 миллионов был наложен арест.

Как происходило задержание Труханова в 2018 году

Утром 14 февраля 2018 года Труханова задержали в аэропорту "Борисполь", когда он прилетел из Варшавы. Пограничники передали его сотрудникам НАБУ. Впоследствии задержали и заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Сам Труханов уверял, что добровольно "прервал свою командировку" и "не собирался ни от чаго прятаться". Более того – его адвокат сообщил НАБУ о времени приезда Труханова, чтобы "избежать спекуляций".

Мэр Одессы был убежден, "что правда и закон – на его стороне", по крайней мере так он написал в Facebook. Мера пресечения, которую выбрали Труханову, – отдать его на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрию Голубову. Кроме того, Соломенский и Апелляционный суды отказались отстранить Труханова от должности.

Кроме того, мэр Одессы летом 2018 года подал на Украину в Европейский суд по правам человека! Он пожаловался на то, что НАБУ "нарушило его права", когда детективы ведомства в конце зимы задерживали чиновника в киевском аэропорту.

В июле 2019 года Малиновский райсуд Одессы оправдал по делу "Краян" не только скандального Труханова, но и его заместителя Павла Вугельмана, директора Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Алексея Спектора, его заместителя Владимира Радионова и депутата Одесского горсовета Василия Шкряба.

Кстати, свой приговор судьи зачитывали в течение нескольких дней. Так, они признали незаконным врученное Труханову подозрение, а большинство важных доказательств назвали недопустимыми.

Другие дела НАБУ

НАБУ по состоянию на февраль 2019 года расследовало сразу три уголовных производства, в которых фигурировал Труханов. Речь шла о миллионных хищениях.

Так, в октябре 2017 года, правоохранители наведались с обысками домой к мэру Одессы. По сообщениям местных СМИ, в тот день правоохранители вынесли из дома Труханова "два пакета документации".

Дело об Одесском аэропорте

Второе производство касается имущества коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса". История началась еще в 2011 году. Тогдашний мэр Алексей Костусев подписал с бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским соглашение о создании ООО "Международный аэропорт "Одесса".

Город отдал весь имущественный комплекс аэропорту, а бизнесмены вложили 355 миллионов гривен и обязывались привлечь еще до 120 млн грн на ремонт терминала и взлетной полосы.



Мэр Одессы Геннадий Труханов с запрещенной георгиевской лентой на груди

Однако, в результате сделки, город мог контролировать лишь 25% аэропорта и не мог влиять на какие-то решения. Произошло это потому, что власть влила имущество аэропорта в новосозданное общество по балансовой стоимости, то есть в несколько раз дешевле его реальной цены.

В 2014 году Одесский горсовет подал в суд, чтобы вернуть имущество аэропорта. Через год суд фактически удовлетворил просьбу горсовета и отменил положение о передаче имущества. Грановский и Кауфман подали апелляцию. И тут... новоиспеченный мэр Труханов подписывает с ними мировую! Убытки от этой сделки следователи оценивают в 100 миллионов гривен. По мнению детективов НАБУ, Труханов действовал в сговоре с предпринимателями, не имея таких полномочий.

Сделки на дорогах

Третье дело касается возможного присвоения денег из местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

Незаконно полученные деньги перечислялись на счета подконтрольных оффшорных компаний.

Вполне вероятно, что эти сделки связаны с компанией "Рост". Кстати, Одесским регионом компания не ограничивается.

В расследовании, которое делали журналисты 24 Канала, компания, связанная с Трухановым, строит дорогу в Конча-Заспе.

Труханов во время полномасштабного вторжения России

В 2022 году пророссийская позиция Труханова сменилась после полномасштабного вторжения России. Политик осудил российскую агрессию, но позже выразил необходимость компромисса с Россией в интервью итальянскому изданию.

Также он высказывался против сноса памятника Екатерине II в Одессе, но большинство жителей проголосовали за его демонтаж. Затем Труханов заявил о поддержке инициативы на ближайшей сессии горсовета.

В комментарии New York Times Труханов сказал, что не поддержал бы переименование улицы Пушкина, ведь Одесса, по его словам, является межкультурной столицей Украины. Кроме того, он сказал, что его беспокоит рост ненависти ко всему российскому.

Ближе к концу года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в Одесском городском совете и изъяло документы из офиса Труханова. По итогам расследования трем заместителям политика уведомлена о подозрении в участии в преступной организации. Также подозрения получили Кауфман и Грановский.

Как Труханов победил на выборах

В 2019 году после смены власти в стране и эффектных обещаний в духе "придет весна – сажать будем" Труханов на некоторое время затаился, но довольно быстро выяснилось, что бояться ему нечего. Дело завода "Краян" закрыли в июле 2019 года.

Расследование НАБУ и САП о недостоверном декларировании недвижимости, автомобилей и десятков миллионов гривен завершилось тем, чем завершаются в Украине подобные расследования. Труханову даже не пришлось долго отсиживаться на любимом Лазурном берегу Франции.

В 2020 году появились слухи о "партии мэров", а впоследствии все увидели уникальные селфи Труханова, который позировал вместе с покойным мэром Харькова Кернесом и коллегой из Днепра Филатовым. Последний ради эффектных кадров даже забыл, что с Кернесом и Трухановым у него когда-то были существенные идеологические разногласия.



Геннадий Труханов и новая политическая реальность / Фото прессслужбы ХМДА Фото с Филатовым не слишком понравилось влиятельному и в Одесской области также Игорю Коломойскому, поэтому дальнейшая интеграция Труханова в "партию мэров" приостановилась на этапе деклараций. Проблемы принес "Капитану" конфликт с теневым управляющим Одессы – Галантерником. Тот был недоволен активностью своего подчиненного, а потому попытался его подразнить открытием "общественных мэрий" и других активностей. Впрочем, Труханов быстро все понял и проблемы были урегулированы. Труханов отвел себе роль борца за Одессу, которому мешают "люди из Киева". Даже поднятие и буксировку недоброй памяти танкера DELFI Труханов попытался приписать себе в заслуги. И хотя роль Труханова здесь была мизерной, избиратели поверили как раз именно "Капитану". Местные выборы-2020 На местные выборы 25 октября 2020 года Труханов шел с комфортной уверенностью в своих силах. Сильных оппонентов в действующего мэра Одессы не было. Соперником Труханова во втором туре был бывший регионал Николай Скорик. Его активно поддержали коллеги из "ОПЗЖ", а за "Капитана" вынуждены были голосовать те, кто не желал возвращения в город "русского мира". Плодом этих странных парадоксальных компромиссов и стали результаты второго тура. Согласно экзит-полов, победу одержал Труханов, однако команда Скорика не сдается и намерена обжаловать результат. Выборы мэра-2020 в Одессе / Инфографика 24 Канала По итогам первого тура треть избирателей доверилась Труханову несмотря на то, что биография "Капитана" напоминает местами криминальный роман, иногда антикоррупционное расследование. Вот лишь некоторые фрагменты из жизни мэра Одессы.

Карьера и семья Труханова

В 1986-1992 служил в ВСУ. Дослужился до звания капитана. Именно под таким прозвищем Геннадий Труханов стал широко известным в Одессе и окрестностях. Впоследствии оно стало его официальным "позывным".

С 1993 по 2004 год занимал должности директора охранной фирмы "Капитан", президента Украинской национальной федерации таиландского бокса, помощника представителя президента компании по вопросам безопасности представительства нефтяной компании "Лукойл" в Украине.

С 2004-го началась его политическая деятельность, сначала – работа в аппарате Верховной Рады.

Труханов был депутатом Одесского городского совета двух созывов (с 2005 по 2012 год). С 2010 возглавлял фракцию Партии регионов в горсовете.

В 2012 был избран депутатом Верховной Рады от Партии регионов.



Труханов не раз ходил на "антимайданы"

С мая 2014 Труханов является мэром Одессы. 53-летний уроженец Одессы женат, имеет троих детей: дочери Екатерина (1986) и Алиса (2000) и сын Андрей (2001).

Что известно про Геннадия Труханова: видео

Гражданин России

Геннадия Труханова обоснованно подозревают в двойном гражданстве. Это выяснилось в 2016 году после опубликования так называемых "Панамских документов".

Мэр Одессы при регистрации оффшорных компаний на Британские Виргинские Острова во всех регистрационных документах указывал российское, а не украинское гражданство. Согласно этим данным, Труханов является гражданином РФ и зарегистрирован по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, улица Парковая, 5. Украинские журналисты утверждают, что мэр Одессы получил российский паспорт еще в 2011 году.

Тогда управление СБУ в Одесской области не нашло доказательств существования российского паспорта у Труханова. А сам одесский мэр триумфально опубликовал в Facebook фото справки от генконсульства России в Одессе об отсутствии гражданства России.

Но потом появились новые доказательства. Если ввести личные и паспортные данные Труханова на сайте Федеральной налоговой службы России, то система выдает идентификационный номер налогоплательщика Труханова в России.

В 2022 году к Зеленскому обратились с просьбой обратить внимание на российский паспорт Труханова. После этого глава государства направил письма в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины с просьбой проверить мэр Одессы.

Труханов: криминал и связи с мафией

В начале бурных 90-х Труханов основал свое охранное агентство. Его клиентом был криминальный авторитет Минин, которого в начале 2000 годов арестовали в Италии за торговлю оружием. Его он также переправлял через Одесский порт.

Как говорится в отчетах итальянской полиции, Труханов в 1990-х годах был членом организованных преступных группировок, жил в Риме. Там в 1998 году женился на итальянке Лидией Росси. Во время полицейской проверки летом 1997 года в Бельгии он показал греческий паспорт на имя Геннадия Узопулоса.

Пресловутые успехи компании "Рост"

В декларации Труханова – ни слова о владении бизнесом, хотя его имя связывают с бизнес-группой "Рост", которая получает лучшие заказы на строительном рынке региона. Руководителями компании является его друг и дочь, через них проходят сотни миллионов долларов и подрядов на строительство дорог.

Нападения на активистов

22 сентября 2014 года в Одессе стреляли в одного из руководителей городской организации партии "Сила людей" и общественного активиста Олега Михайлика. Его соратники подозревают, что за нападением стоят местные власти. Жители Одессы на следующий день вышли на акцию протеста с требованием эффективно расследовать нападения на активистов – ведь их в списке более 10!



На кого нападали в Одессе: инфографика 24 Канала

Политический эксперт, активист "Силы людей" Дмитрий Купыри в комментарии 24 Каналу рассказал, что Олег Михайлик много работал над защитой зеленой зоны Одессы, исторических архитектурных памятников города, боролся против незаконного отчуждения земли. Он постоянно указывал на то, что все эти незаконные действия происходят при поддержке и "благословении" Труханова, который держит всю власть в Одессе.

В 2019 году в Одессе вообще совершено более десятка страшных нападений на активистов, которые критиковали действующую власть.

Журналистка Светлана Пидпала, активистка, заместитель председателя городской организации партии "Народный Рух" Алина Радченко, бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, активист одесского Автомайдана, член Совета общественного контроля НАБУ Виталий Устименко, лидер одесской организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и одесский журналист Григорий Козьма, один из руководителей одесской ячейки политической партии "Сила людей" Олег Михайлик – это далеко не весь список активистов, которые поплатились за свою гражданскую позицию.

Активисты не без оснований подозревают Труханова в причастности ко всем этим нападениям. Однако ни одно из них до сих пор не раскрыто.