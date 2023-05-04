Такое решение Антикорсуд принял в рамках дела по заводу "Краян". Труханову изменили меру пресечения.
Ранее Прокуратура требует взять мэра Одессы Труханова под стражу, – ГПК
Почему Труханову изменили "предохранение"
Мэр Одессы не внес 30,866 миллиона гривен залога. Поэтому прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения из залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.
ВАКС заслушал частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней с альтернативой внесения 13,420 миллиона гривен залога.
Следовательно, Труханова взяли под стражу сразу в зале суда.
Что известно о деле Труханова
Труханова и других чиновников мэрии Одессы подозревают в завладении деньгами из бюджета города. Дело тянется с 2016 года.
Кроме мэра, по делу фигурируют:
- его заместитель Павел Вугельман,
- председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василий Шкрябай,
- директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексей Спектор и заместитель Владимир Радионов.