24 апреля в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по хищению денег на покупке обанкротившегося завода "Краян". Во время него прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал ходатайство об изменении меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его сообщников.

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В чем подозревают мэра Одессы

Городского голову Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василия Шкрябая, директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексея Спектора и его заместителя Владимира Радионова обвиняют в хищении 92 миллиона гривен местного бюджета.

Сейчас для обвиняемых мерой пресечения есть личное обязательство, однако прокурор попросил назначить другой. Он требует, чтобы подозреваемых взяли под стражу.

Интересно, что Труханов и другие фигуранты принимали участие в заседании по видеосвязи. Однако из-за его плохого качества они не смогли обсудить ходатайство. Поэтому суд созвал заседание на 25 апреля с требованием для обвиняемых быть там лично.

Если все сложится хорошо, то вопрос об изменении меры пресечения обвиняемым будет решен уже на этой неделе. Держим кулаки,

– написали в ГПК.

Кратко о деле Труханова