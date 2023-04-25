24 квітня у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі розкрадання грошей на покупці збанкрутілого заводу "Краян". Під час нього прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав клопотання про зміну запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова та його спільників.

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У чому підозрюють мера Одеси

Міського голову Одеси Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана, голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василя Шкрябая, директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора та його заступника Володимира Радіонова звинувачують у розкраданні 92 мільйонів гривень місцевого бюджету.

Зараз для обвинувачених запобіжним заходом є особисте зобов'язання, проте прокурор попросив призначити інший. Він вимагає, щоб підозрюваних взяли під варту.

Цікаво, що Труханов та інші фігуранти брали участь у засіданні через відеозв'язок. Проте через його погану якість вони не змогли обговорити клопотання. Тому суд скликав засідання на 25 квітня з вимогою для обвинувачених бути там особисто.

Якщо все складеться добре, то питання щодо зміни запобіжного заходу обвинуваченим вирішать уже цього тижня. Тримаємо кулаки,

– написали у ЦПК.

Коротко про справу Труханова