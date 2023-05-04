Таке рішення Антикорсуд прийняв в межах справи щодо заводу "Краян". Труханову змінили запобіжний захід.

Раніше Прокуратура вимагає взяти мера Одеси Труханова під варту, – ЦПК

Чому Труханову змінили "запобіжку"

Мер Одеси не вніс 30,866 мільйона гривень застави. Тому прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

ВАКС заслухав частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 мільйона гривень застави.

Відтак Труханова взяли під варту одразу в залі суду.

Що відомо про справу Труханова

Труханова та інших чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні грошима з бюджету міста. Справа тягнеться з 2016 року.

Крім мера, у справі фігурують: