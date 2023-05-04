Таке рішення Антикорсуд прийняв в межах справи щодо заводу "Краян". Труханову змінили запобіжний захід.
Раніше Прокуратура вимагає взяти мера Одеси Труханова під варту, – ЦПК
Чому Труханову змінили "запобіжку"
Мер Одеси не вніс 30,866 мільйона гривень застави. Тому прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
ВАКС заслухав частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 мільйона гривень застави.
Відтак Труханова взяли під варту одразу в залі суду.
Що відомо про справу Труханова
Труханова та інших чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні грошима з бюджету міста. Справа тягнеться з 2016 року.
Крім мера, у справі фігурують:
- його заступник Павло Вугельман,
- голова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай,
- директор департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій Спектор та його заступник Володимир Радіонов.