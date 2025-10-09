Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Про це в коментарі 24 Каналу розповіли в пресслужбі СБУ.

Що заявили в СБУ про справу Христенка?

У СБУ нагадали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народного депутата України від ОПЗЖ Федора Христенка триває, йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Водночас не відповідає дійсності наступна інформація, яку нещодавно розповсюдили деякі ЗМІ на основі даних від анонімних джерел, а саме:

"СБУ вивчає можливу причетність керівника САП Клименка до однієї зі справ, у якій свідчення дає нардеп Христенко";

"найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, а це може стати підставою для його відсторонення".

Нагадаємо, раніше ЗМІ також писали, що буцімто Христенко дає свідчення щодо Клименка, йшлося про справу колишніх співробітників НАБУ – Тараса Лікунова, Богдана Бровка та Олександра Риковцева.

У чому підозрюють нардепа від ОПЗЖ?