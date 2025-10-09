Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Про це в коментарі 24 Каналу розповіли в пресслужбі СБУ.
Що заявили в СБУ про справу Христенка?
У СБУ нагадали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народного депутата України від ОПЗЖ Федора Христенка триває, йому повідомлено про підозру у державній зраді.
Водночас не відповідає дійсності наступна інформація, яку нещодавно розповсюдили деякі ЗМІ на основі даних від анонімних джерел, а саме:
- "СБУ вивчає можливу причетність керівника САП Клименка до однієї зі справ, у якій свідчення дає нардеп Христенко";
- "найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, а це може стати підставою для його відсторонення".
Нагадаємо, раніше ЗМІ також писали, що буцімто Христенко дає свідчення щодо Клименка, йшлося про справу колишніх співробітників НАБУ – Тараса Лікунова, Богдана Бровка та Олександра Риковцева.
У чому підозрюють нардепа від ОПЗЖ?
- 21 липня СБУ оголосила Христенкові підозру в державній зраді та зловживанні впливом.
- За даними слідства, ФСБ завербувало Христенка ще за часів Януковича, наразі ж депутат перебуває в тісному зв'язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський) – резидентом ворожої служби та "смотрящим" за "ДНР".
- Окрім того, Христенко був зв'язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.
- СБУ вважає, що Христенко також перебуває в тісних стосунках із частиною керівників НАБУ та здійснює вплив на структуру.
- Після початку російського повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон, а 6 вересня СБУ повідомила, що його затримали.
- До слова, деякі ЗМІ стверджували, що нардепа не екстрадували з ОАЕ, а "просто передали" за політичною домовленістю.