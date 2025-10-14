Про це повідомили в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Володимир Зеленський 14 жовтня підписав указ про позбавлення українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова, ексдепутата від партії ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

Цю інформацію журналістам, зокрема Суспільного, підтвердили в Офісі Президента України.

Президент України перед цим повідомив, що керівник СБУ Василь Малюк доповів про протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прикордонних та прифронтових регіонах, а також на півдні країни.

Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав,

– написав лідер України