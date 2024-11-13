Эстонский депутат открыл стрельбу в парке Таллинна

Эстонский депутат Яак Валге открыл стрельбу в парке Фальги в Таллинне. Он объяснил, что использовал стартовый пистолет по личным причинам.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR. Полиция задержала депутата.

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Зачем депутат устроил стрельбу в парке Эстонии

В Эстонии депутат парламента (Рийгикогу) от партии "Эстонские националисты и консерваторы" (ERK) Яак Валге устроил стрельбу из стартового пистолета в парке Фальги, расположенном в Таллинне.

Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября, и завершился масштабной полицейской операцией. Яак Валге признал, что именно он применил стартовый пистолет в парке Фальги.

Да, я применил стартовый пистолет, но я не стрелял из настоящего оружия. Сделал это по личным причинам. К моему удивлению, хлопок оказался громче, чем я думал,

– рассказал депутат.

По его словам, рядом с ним прогуливались люди, которые выгуливали собак. Именно они разозлились из-за стрельбы.

"Я подошел и извинился, объяснил, что это стартовый пистолет, получил хорошую порцию ругани. За дело. Потом я сделал круг по городу и выпил две рюмки виски. Вернулся, возле дома стояли полицейские, которые почему-то подумали, что я стрелял из настоящего оружия. Выяснилось, что это не так", – поделился Валге.

Он также признал, что его поступок был плохим и заявил, что больше такого не повторится.

Что сообщили в полиции

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что полиция получила звонок от прохожего, который, гуляя по парку Фальги, услышал выстрел и заметил мужчину с пистолетом.

"Мужчина, который испугался, позвонил в Центр тревоги, и на вызов наивысшего приоритета выехала группа быстрого реагирования, которая задержала 69-летнего мужчину, который употреблял алкоголь и стрелял. Было установлено, что мужчина совершил выстрелы из стартового пистолета. Мужчину доставили в отделение полиции, где был составлен протокол о правонарушении, а похожий на оружие предмет взяли на хранение", – рассказал Тамбре.