Сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкна в X. Он отметил, что Украине нужно больше систем ПВО, чтобы противостоять России.

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В каком состоянии эстонский дипломат

Тсахкна сообщил, что вчера, 7 ноября, в дом, где проживает посол Эстонии в Киеве, попал российский ударный БПЛА. К счастью, эстонская дипломатка не пострадала.

"Никто не будет в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украина нуждается в большей противовоздушной обороне, чтобы защитить своих жителей. Мы не должны к этому привыкать", – написал министра иностранных дел Эстонии.

Напомним, что в ночь на 8 ноября Россия выпустила по Украине 4 ракеты Х-59/Х-69 и 92 ударные БпЛА типа "Шахед". Украинские защитники ликвидировали 4 ракеты и 62 "Шахеды", еще 26 дронов – локально потеряно.