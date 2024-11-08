Повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкна в X. Він наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО, щоб протистояти Росії.

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В якому стані естонська дипломатка

Тсахкна повідомив, що вчора, 7 листопада, у будинок, де проживає посол Естонії в Києві, влучив російський ударний БпЛА. На щастя, естонська дипломатка не постраждала.

"Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує більшої протиповітряної оборони, щоб захистити своїх жителів. Ми не повинні до цього звикати", – написав міністр закордонних справ Естонії.

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада Росія випустила по Україні 4 ракети Х-59/Х-69 та 92 ударні БпЛА типу "Шахед". Українські захисники ліквідували 4 ракети та 62 "Шахеди", ще 26 дронів – локаційно втрачено.