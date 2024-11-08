Силы ПВО сбили почти все ракеты и большую часть "Шахедов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Важно Россия продолжает террор: в Киевской области есть пострадавшие после атаки

Как отработала ПВО 8 ноября

В ночь на 8 ноября 2024 года российская армия традиционно прибегла к террору Украины. Так, враг атаковал:

баллистической ракетой "Искандер-М", которую запустил из Ростовской области,

4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, которые запустил из Белгородской области,

92 ударными БпЛА типа "Шахед" и дронами неустановленного типа, которые запускал с четырех направлений (Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, мыс Чауда во временно оккупированном Крыму).

Кроме того, оккупанты также вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине и Сумщине.

Силы ПВО провели мощную боевую работу, ведь российскую атаку отражали еще со вчерашнего дня 7 ноября. Так, украинским защитникам удалось сбить:

4 управляемых ракеты Х-59/Х-69,

62 дроны-камикадзе.

Еще 26 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах. Сейчас продолжается боевая работа, ведь в воздушном пространстве Украины до сих пор зафиксирован 1 вражеский БпЛА.



Результаты работы ПВО 8 ноября / Инфографика Воздушных сил

В Воздушных силах добавили, что вражескую атаку отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы в 12 областях: Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской.

К сожалению, в результате ночной российской атаки есть пострадавшие, повреждены дома и имущество мирных жителей в Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областях.

Кроме того, в результате падения обломков сбитых ракет на Киевщине получили ранения 4 водителей. Также зафиксированы повреждения 6 частных домов в 2 районах, 4 грузовиков и 2 легковых авто, а также гаражи.