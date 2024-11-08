Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской ОГА Руслана Кравченко. Также известно, что в результате падения обломков есть повреждения инфраструктуры.
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На Киевщине есть пострадавшие и повреждения после атаки
В ночь на 8 ноября Россия в очередной раз атаковала Киевскую область. Так, в результате падения сбитых целей во время ракетной атаки пострадало 4 человека.
Кравченко сообщил, что все пострадавшие – водители автомобилей, которые находились в авто возле места падения обломков. Мужчины получили ранения различной степени.
Так, состояние одного пострадавшего врачи оценивают как тяжелое. Еще двое водителей получили ранения средней тяжести, а четвертый водитель – легкие.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших госпитализируют в местную больницу,
– добавил Кравченко.
В Национальной полиции также рассказали о повреждениях и показали последствия падения обломков. Так, повреждены по меньшей мере 6 частных домов и 4 автомобиля.
Также произошло возгорание травяного настила и пожар помещения недействующей газовой АЗС, которые уже ликвидированы.
Последствия российской атаки на Киевщине – больше в галерее
Стоит отметить, что 8 ноября Киев и область оказались под комбинированной атакой. Россия атаковала как дронами-камикадзе, так и крылатыми ракетами.