Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської ОВА Руслана Кравченка. Також відомо, що внаслідок падіння уламків є пошкодження інфраструктури.

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На Київщині є постраждалі та пошкодження після атаки

У ніч проти 8 листопада Росія вкотре атакувала Київщину. Так, внаслідок падіння збитих цілей під час ракетної атаки постраждало 4 людини.

Кравченко повідомив, що усі потерпілі – водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів.

Так, стан одного постраждалого лікарі оцінюють як важкий. Ще двоє водіїв отримали поранення середньої тяжкості, а четвертий водій – легкі.

Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні,

– додав Кравченко.

У Національній поліції також розповіли про пошкодження та показали наслідки падіння уламків. Так, пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків та 4 автомобілі.

Також сталося займання трав'яного настилу та пожежа приміщення недіючої газової АЗС, які вже ліквідовано.

Наслідки російської атаки на Київщині – більше у галереї

Варто наголосити, що 8 листопада Київ та область опинилися під комбінованою атакою. Росія атакувала як дронами-камікадзе, так і крилатими ракетами.