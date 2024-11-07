Також внаслідок чергової атаки на столицю є постраждалі. Усе, що відомо про наслідки російської атаки на Київ 2 листопада – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про атаку на Київ

У ніч на 7 листопада російська армія знову здійснила атаку на Київ дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог завдавав ударів по столиці в декілька хвиль, починаючи з опівночі. Сили ППО впродовж кількох годин відбивали напад.

У місті є значні пошкодження внаслідок падіння уламків. Їх зафіксували у 6 районах столиці.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, російські дрони заходили в місто як поодинці, так і групами, здійснюючи напади хвилями з різних напрямків. Також ворожі БпЛА рухалися на різних висотах - від дуже низьких до значних.

Повітряна тривога в Києві тривала вісім годин. Завдяки злагодженим діям протиповітряної оборони та інших сил оборони, у повітряному просторі над містом і на його підступах було знешкоджено понад 30 російських безпілотників.

Наслідки атаки на Київ / Фото ДСНС

Які наслідки атаки на Київ

Внаслідок чергової атаки російських БпЛА на Київ у шести районах столиці зафіксовано падіння уламків.

Які райони Києва постраждали:

у Голосіївському районі є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою. Також виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 метрів квадратних, пожежу ліквідовано. Пошкоджено 4 авто. Потерпілих немає;

у Печерському районі сталася пожежа в ресторані на 33 поверсі житлового будинку на площі 50 метрів квадратних, часткове руйнування будівельних конструкцій 34 технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає;

у Солом’янському районі на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 метрів квадратних. Одна людина постраждала. Уламки впали на території медичного центру. Виникла пожежа на площі 20 метрів квадратних. Пожежу ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також уламки впали на нежитлову споруду. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає;

у Подільському районі є загоряння житлового будинку. Двоповерховий будинок охоплений вогнем повністю, пожежу локалізовано, триває ліквідація;

у Оболонському районі є загоряння на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 метрів квадратних. Попередньо потерпілих немає;

у Дарницькому районі є падіння уламків на відкриту місцевість. Без пожежі та потерпілих. Також є падіння уламків на житловий будинок. Пожежі та потерпілих немає.

Наслідки атаки у Солом’янському районі / Фото ДСНС

Скільки людей постраждало внаслідок атаки

На жаль, внаслідок атаки російських БпЛА на Київ постраждали люди.

Зокрема, у Солом'янському районі госпіталізовано одного постраждалого з території підприємства. У цьому ж районі через падіння уламків БпЛА виникла пожежа в приватному медичному закладі. За словами Кличка, наразі проводиться евакуація, і повідомлень про постраждалих у медзакладі не надходило.

Станом на 07:50 кількість постраждалих від російської атаки збільшилася до двох осіб.