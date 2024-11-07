Также в результате очередной атаки на столицу есть пострадавшие. Все, что известно о последствиях российской атаки на Киев 2 ноября – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об атаке на Киев

В ночь на 7 ноября российская армия снова совершила атаку на Киев дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг наносил удары по столице в несколько волн, начиная с полуночи. Силы ПВО в течение нескольких часов отражали нападение.

В городе есть значительные повреждения в результате падения обломков. Их зафиксировали в 6 районах столицы.

По словам начальника КГВА Сергея Попка, российские дроны заходили в город как в одиночку, так и группами, осуществляя нападения волнами с разных направлений. Также вражеские БпЛА двигались на разных высотах - от очень низких до значительных.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась восемь часов. Благодаря слаженным действиям противовоздушной обороны и других сил обороны, в воздушном пространстве над городом и на его подступах было обезврежено более 30 российских беспилотников.

Последствия атаки на Киев / Фото ГСЧС

Какие последствия атаки на Киев

В результате очередной атаки российских БпЛА на Киев в шести районах столицы зафиксировано падение обломков.

Какие районы Киева пострадали:

в Голосеевском районе есть повреждения квартиры в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью. Также возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 квадратных метров, пожар ликвидирован. Повреждены 4 авто. Пострадавших нет;

в Печерском районе произошел пожар в ресторане на 33 этаже жилого дома на площади 50 квадратных метров, частичное разрушение строительных конструкций 34 технического этажа. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет;

в Соломенском районе на территории предприятия возник пожар складского здания на площади 600 квадратных метров. Один человек пострадал. Обломки упали на территории медицинского центра. Возник пожар на площади 20 квадратных метров. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется. Также обломки упали на нежилое сооружение. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет;

в Подольском районе есть возгорание жилого дома. Двухэтажный дом охвачен огнем полностью, пожар локализован, продолжается ликвидация;

в Оболонском районе есть возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет;

в Дарницком районе есть падение обломков на открытую местность. Без пожара и пострадавших. Также есть падение обломков на жилой дом. Пожаров и пострадавших нет.

Последствия атаки в Соломенском районе / Фото ГСЧС

Сколько людей пострадало в результате атаки

К сожалению, в результате атаки российских БпЛА на Киев пострадали люди.

В частности, в Соломенском районе госпитализирован один пострадавший с территории предприятия. В этом же районе из-за падения обломков БпЛА возник пожар в частном медицинском учреждении. По словам Кличко, сейчас проводится эвакуация, и сообщений о пострадавших в медучреждении не поступало.

По состоянию на 07:50 количество пострадавших от российской атаки увеличилось до двух человек.