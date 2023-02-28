Языковой скандал на Волыни: в вузе Луцка назвали заслуги учителя, что ведет пары на русском

В Волынском национальном университете продолжается скандал вокруг одной из преподавательниц, ведущей пары на русском языке. В частности, университет высказал свою официальную позицию.

Студенты Волынского национального университета имени Леси Украинки жалуются, что преподавательница Луиза Оляндер проводит занятия на русском языке. Учебное заведение выпустило официальное заявление после того, как скандал добрался до СМИ.

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Реакция университета на скандал

В университете сразу сообщили, что согласно статье 48 Закона Украины "О высшем образовании" язык образовательного процесса в Волынском национальном университете имени Леси Украинки – украинский.

Заведение высшего образования обеспечивает обязательное изучение всеми соискателями образования, в том числе и иностранцами, государственного языка, а также его исследование и популяризацию. С начала полномасштабной войны на волонтерских началах заработал Разговорный клуб украинского языка, где вынужденно перемещены и другие заинтересованные лица имеют возможность совершенствовать уровень владения государственным языком,

– говорится в сообщении.

Также в вузе заявили, что все участники образовательного процесса придерживаются единого языкового режима в университете, в том числе и госпожа профессор Луиза Оляндер.

После этого университет начал перечислять достижение преподавательницы:

Первая доктор филологических наук и первая женщина-профессор на Волыни,

"Талантливая организатор образования и науки, известная в Украине и славянском мире исследовательница украинской и других славянских литератур",

Автор более 300 научных работ, в частности монографий "Волынский текст в украинской и польской литературах (ХІХ – ХХ вв.)", за которую в 2010 году получила Международную премию имени Николая Гоголя "Триумф", и "Гуманизм польской литературы ХХ – ХХІ веков в контексте европейской художественно-философской мысли",

Соавторка-составительница трехтомной коллективной монографии "Род наш красный…" (Волынь в судьбах краян и человеческих документах)".

В 2021 году Луиза Оляндер указом президента Украины награжден Орденом княгини Ольги ІІІ степени за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд,

Распоряжением Кабинета Министров Украины ей пожизненно назначена стипендия Кабинета Министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования.

В научной и образовательной деятельности профессор пользуется государственным языком, уважительно и настойчиво исследует и пропагандирует украинскую литературу, в частности "волынский текст". Просим средства массовой информации соблюдать журналистские стандарты, в частности принцип объективности, и не распространять "сенсационных" материалов, оскорбляющих достоинство госпожи профессора Луизы Оляндер и все академическое сообщество Волынского национального университета имени Леси Украинки,

– заявили в университете.

Что известно о скандале