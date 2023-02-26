Студенты обратились к руководству факультета, требуя, чтобы преподавательница немедленно прекратила эту практику. Они заявили, что не хотят ходить на лекции, которые преподают на русском.

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У преподавательницы истекает контракт

Декан факультета Лилия Лавриновы ответила на жалобы студентов. Она заявила, что Оляндер якобы старается говорить на украинском, но ей не всегда удается.

Но, к счастью, конец этому скандалу достаточно близок. Так, в Луизе Оляндер истекает контракт в этом году и его не продлят.

Студентов просят найти общий язык с преподавательницей. Если этого сделать не удастся – будут искать другие пути решения вопроса.

Что известно о преподавательнице из Волыни

Как пишут журналисты, Луиза Оляндер родилась 25 декабря 1932 года в Хабаровске в России. Высшее образование она получила в Ленинградском пединституте.

Оляндер работала учителем русского языка и литературы в школах-интернатах в Тамбове и Воронеже (Россия). Аспирантуру заканчивала в Орловском пединституте, а кандидатскую и докторскую диссертацию защищала в Москве.

В Волынском национальном университете она работает с 1966 года. Сначала была завкафедрой русской и зарубежной литературы, а с 2006 года – возглавляла определенное время кафедру польской филологии.

Оляндер – профессор кафедры полонистики и перевода.

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