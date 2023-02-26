Студенты обратились к руководству факультета, требуя, чтобы преподавательница немедленно прекратила эту практику. Они заявили, что не хотят ходить на лекции, которые преподают на русском.
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У преподавательницы истекает контракт
Декан факультета Лилия Лавриновы ответила на жалобы студентов. Она заявила, что Оляндер якобы старается говорить на украинском, но ей не всегда удается.
Но, к счастью, конец этому скандалу достаточно близок. Так, в Луизе Оляндер истекает контракт в этом году и его не продлят.
Студентов просят найти общий язык с преподавательницей. Если этого сделать не удастся – будут искать другие пути решения вопроса.
Что известно о преподавательнице из Волыни
Как пишут журналисты, Луиза Оляндер родилась 25 декабря 1932 года в Хабаровске в России. Высшее образование она получила в Ленинградском пединституте.
Оляндер работала учителем русского языка и литературы в школах-интернатах в Тамбове и Воронеже (Россия). Аспирантуру заканчивала в Орловском пединституте, а кандидатскую и докторскую диссертацию защищала в Москве.
В Волынском национальном университете она работает с 1966 года. Сначала была завкафедрой русской и зарубежной литературы, а с 2006 года – возглавляла определенное время кафедру польской филологии.
Оляндер – профессор кафедры полонистики и перевода.
Будут ли увольнять в Украине за преподавание на русском языке
- Украинский Уполномоченный по защите государственного языка, Тарас Кремень, сообщил, что директора школ в Украине могут быть лишены должности из-за неспособности обеспечить обучение на украинском языке. Кремень отметил, что закон о государственном языке должен соблюдаться не только учителями, но и директорами школ.
- Он привел пример из Киевского торгово-экономического университета, где доцент унижала студентов, заявляя, что может говорить на любом языке, на каком захочет. Администрация университета уволила ее.
- По словам Кременя, если директор не обеспечивает обучение на украинском языке и нарушает закон, то может быть предупрежден или уволен с должности.
- В то же время некоторые директора учебных заведений сами пытаются решить проблему с соблюдением языкового закона в самом начале, чтобы избежать негативных последствий.