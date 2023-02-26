Студенти звернулись до керівництва факультету, вимагаючи, щоб викладачка негайно припинила цю практику. Вони заявили, що не хочуть ходити на лекції, які викладають російською.

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У викладачки закінчується контракт

Деканка факультету Лілія Лавринови відповіла на скарги студентів. Вона заявила, що Оляндер, мовляв, старається говорити українською, але їй не завжди вдається.

Але на щастя, кінець цьому скандалу досить близько. Так, у Луїзи Оляндер закінчується контракт цього року і його не продовжать.

Студентів просять порозумітися з викладачкою. Якщо ж цього зробити не вдасться – шукатимуть інші шляхи вирішення питання.

Що відомо про викладачку з Волині

Як пишуть журналісти, Луїза Оляндер народилася 25 грудня 1932 року у Хабаровську, що в Росії. Вищу освіту вона здобула в Ленінградському педінституті.

Оляндер працювала учителем російської мови та літератури в школах-інтернатах у Тамбові і Воронежі (Росія). Аспірантуру закінчувала в Орловському педінституті, а кандидатську та докторські дисертації захищала у Москві.

У Волинському національному університеті вона працює з 1966 року. Спершу була завкафедри російської та зарубіжної літератури, а з 2006 року – очолювала певний час кафедру польської філології.

Наразі Оляндер – професорка кафедри полоністики і перекладу.

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