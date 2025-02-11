Экономика Украины восстанавливается: что делал НБУ в условиях полномасштабной войны

В последнее время активизировалась информационная кампания с целью дискредитации НБУ как института: якобы НБУ ничего не делает и только мешает кредитованию. Манипуляции доходят до того, что политика Нацбанка становится едва ли не главной причиной миграции и потерь на фронте. Это является абсолютным искажением реальности с сознательной целью – посеять недоверие к политике НБУ.

Для того, чтобы поле для таких манипуляций было меньше, мы постоянно объясняем свою политику. В эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала расскажу о том, что делал Нацбанк с начала полномасштабной войны в разрезе валютно-курсовой и процентной политики.

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Валютно-курсовая политика

В первый день полномасштабного вторжения НБУ зафиксировал курс гривны к доллару США на уровне 29,25 гривны за доллар и ввел жесткие валютные ограничения. Это был вынужденный временный шаг. Такие решения позволили предотвратить панику и обеспечить стабильную работу финансовой системы, способствовали адаптации бизнеса и населения к условиям полномасштабной войны.

В июле 2022 года скорректировали официальный курс гривны к доллару на 25% – до 36,56 гривны за доллар. Причиной этого стало изменение фундаментальных характеристик экономики Украины в условиях войны и укрепление доллара США к другим валютам с начала полномасштабного вторжения. Это было необходимо, чтобы поддержать украинских производителей и выровнять условия продажи валюты.

До 2 октября 2023 года официальный курс гривны оставался фиксированным на уровне 36,56 за доллар, а с 3 октября 2023 года НБУ ввел режим управляемой гибкости обменного курса. Такой курсовой режим дал возможность восстановить активность на валютном рынке, что должно обеспечить его рынка в долгосрочной перспективе.

Почему переход к управляемой гибкости курса был необходим?

Как свидетельствует отечественный, так и мировой опыт, длительное удержание курса на одном уровне приводит к накоплению валютных дисбалансов и исчерпанию международных резервов, что может спровоцировать валютный кризис. Большинство украинцев хорошо помнят валютные кризисы 2008 и 2014 – 2015 годов, когда национальная валюта существенно ослаблялась. Глубина этих кризисов во многом усиливалась из-за многолетней фиксации курса. Именно поэтому большинство стран не используют режим фиксированного курса и жесткие ограничения.

Важно, что для такого перехода в Украине сформировались необходимые предпосылки. Переход к новому режиму был успешным, рынок достаточно быстро к нему приспособился.

То, что курс с октября 2023 года определяется ситуацией в экономике, позволяет избегать накопления дисбалансов, создававших угрозу развертывания валютного кризиса. Курс медленно восстанавливает свою роль поглотителя шоков. Глубина валютного рынка, то есть среднедневной объем операций на рынке без участия НБУ, вырос в более чем 3 раза.

Так, если в сентябре 2023 года (перед введением гибкости) он составлял 34 миллиона долларов, то в декабре 2024 года – 108 миллионов долларов (максимальное значение было в июне 2024 года – 117 миллионов долларов).

Также удалось минимизировать разницу между наличным и официальным курсом.

Почему НБУ выбрал именно такой курсовой режим?

Потому что на валютном рынке Украины есть значительный структурный дефицит валюты в частном секторе. Это следствие более чем двукратного роста расходов бюджета в условиях войны. И хотя большая часть дефицита бюджета финансируется благодаря международной помощи, предоставляемой в валюте, расходуются бюджетные ресурсы преимущественно в гривне. В условиях значительной потребности страны в импортируемых товарах, в частности оружия, это генерирует дополнительный спрос на валюту.

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Полученную же валюту от внешней помощи правительство обменивает напрямую в НБУ на гривну, а валюта пополняет международные резервы, благодаря которым НБУ и поддерживает устойчивую ситуацию на валютном рынке.

При управляемой гибкости курса НБУ покрывает этот структурный дефицит валюты на рынке. Благодаря этому гривна может не только ослабляться (когда этот дефицит увеличивается), но и укрепляться (когда он уменьшается), что и происходило. Кроме того, НБУ сглаживает чрезмерные колебания курса.

К примеру, в декабре 2024 года происходил рост спроса на валюту на фоне сезонных факторов – традиционного увеличения расходов бюджета и операций бизнеса в конце года. Как следствие, гривна ослабла. Реагируя на сезонное увеличение спроса на валюту, НБУ существенно нарастил чистую продажу валюты для сохранения устойчивости валютного рынка.

Учитывая это, девальвация гривны по отношению к доллару была умеренной – 1%. Относительно евро курс гривны почти не изменился, что было обусловлено укреплением доллара к евро. В конце января спрос на валюту ослабился, в результате гривна укрепилась, а объем чистой продажи валюты НБУ сократился. НБУ имеет достаточно инструментов для сохранения устойчивой ситуации на валютном рынке и в дальнейшем.

Процентная политика

В условиях полномасштабной войны мандат Национального банка, то есть ключевой приоритет, остался неизменным – это обеспечение ценовой и финансовой стабильности как залога устойчивого экономического роста.

Меры Национального банка в монетарной плоскости в первые месяцы полномасштабного вторжения прежде всего направлялись на обеспечение бесперебойного функционирования банковской системы и платежей в экономике. Фиксация обменного курса обеспечивалась валютными ограничениями для снижения спроса на валюту и интервенциями НБУ по продаже валюты.

Ближе к лету 2022 года психологический шок начала замещать экономическая логика принятия решений бизнесом и населением, учитывая постепенную адаптацию украинцев и экономики к условиям войны. При отсутствии надлежащего вознаграждения за содержание гривневых активов это усиливало угрозы долларизации экономики и соответствующей потери ресурса финансовой системой.

Учитывая это, правление НБУ с 3 июня 2022 года решило повысить учетную ставку с 10% до сразу 25% годовых. Цель – сделать сбережения в гривне привлекательными и уменьшить давление на валютный рынок, и в результате усилить способность НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны.

В дальнейшем, в первой половине 2023 года НБУ принял меры, чтобы усилить конкуренцию банков за вкладчиков:

повысил и усилил дифференциацию нормативов обязательного резервирования;

ввел трехмесячные депозитные сертификаты, привязав возможность банков размещать средства в таком инструменте к успешности наращивания ими портфеля срочных депозитов населения со сроком размещения от трех 3 месяцев.

Такие изменения стимулировали банки активнее повышать ставки по срочным гривневым депозитам и предложить населению привлекательную доходность, что уменьшило давление на валютный рынок и на цены.

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Когда НБУ в дальнейшем на фоне уменьшения ценового давления снижал учетную ставку (с июля 2023 года до июня 2024 года с 25% до 13%), чтобы дать больше стимулов для восстановления экономики, эти инструменты наоборот позволили таргетировано сдерживать снижение ставок по срочным гривневым депозитам, а соответственно сохранить их привлекательность для вкладчиков.

С июня 2024 года НБУ сохранял учетную ставку на неизменном уровне, учитывая ожидаемое ускорение инфляции со второго полугодия 2024 года. В то же время в декабре прошлого года перешел к повышению ставки, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к снижению с середины 2025 года. Всего с декабря 2024 года до января 2025 года НБУ повысил учетную ставку с 13% до 14,5%.

В течение полномасштабной войны НБУ вместе с правительством активно работал над привлечением международного финансирования, а также над активизацией рынка внутренних привлечений. Это позволило полностью отказаться от эмиссионного финансирования бюджета с 2023 года.

Сохранение доверия к национальной валюте

Быстрые экстренные меры в начале полномасштабной войны помогли избежать панических настроений, дестабилизации финансовой системы и демонетизации экономики. Финансовая система не останавливалась ни на день. А благодаря проекту Power banking, начатом в ответ на энергетический террор России, банки бесперебойно предоставляли клиентам услуги даже в условиях длительного отсутствия света.

Благодаря последовательной взвешенной монетарной и валютно-курсовой политике гривна, несмотря на войну, выполняет функцию полноценной денежной единицы, оставаясь мерой стоимости, средством обращения, платежей и сбережений.

Удалось сохранить контроль за инфляцией. В 2023 году она замедлилась с 27% до 5% и сохранялась близко к этому целевому показателю значительную часть 2024 года. Текущее ускорение инфляции является ожидаемым и временным, мы прилагаем усилия, чтобы инфляция с середины этого года вернулась к снижению.

Макрофинансовая устойчивость позволила смягчать ограничения и процентную политику. Среднегодовая учетная ставка снизилась до 13,7% в 2024 году с 22,4% в 2023 году, что дало существенный толчок развитию кредитования.

Учетная ставка как инструмент работает, ситуация на валютном рынке является контролируемой, а гривна как инструмент для сбережений – привлекательной. С начала полномасштабного вторжения по состоянию на конец 2024 года средства населения в срочных гривневых депозитах увеличились почти в 1,5 раза, а вложения украинцев в гривневые ОВГЗ – утроились. Это свидетельствует о сохранении доверия к национальной валюте.

Общий контекст макрофинансовой стабильности помог населению и бизнесу адаптироваться к условиям военного времени и перейти от стратегии выживания к стратегии развития. Экономика восстанавливается – в 2023 году реальный ВВП вырос на 5,3%, в 2024 – на 3,4%, по оценкам НБУ. Постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования будет способствовать ускорению темпов ее роста.