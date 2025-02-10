Недопоступления в госбюджет достигли уже 1 миллиарда гривен и эта сумма растет ежедневно. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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О чем этот Закон и зачем он нужен

Законом предусмотрено постепенное, до 2028 года, повышение ставок акцизного налога на табачные изделия. Он предусматривает достижение минимального уровня, установленного Директивой Совета 2011/64/ЕС еще в 2011 году относительно структуры и ставок акцизного сбора на табачные изделия, с одновременным эквивалентным повышением таких ставок на табак, промышленные заменители табака и установлением оптимальных ставок для табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН).

Общий акцизный налог на сигареты (специфический и адвалорный налог) в странах ЕС должен составлять не менее 60% от средневзвешенной розничной цены продажи сигарет, выпущенных для потребления. В то же время он не должен быть меньше 90 евро за 1000 штук сигарет независимо от средневзвешенной розничной цены продажи.

Для сравнения: по состоянию на 1 января минимальное акцизное обязательство на сигареты в Украине составляет 3019,85 гривны (примерно 70 евро) за 1000 штук.

Кроме того, повышение ставок акцизного налога на табачные изделия и выражение их в евро рекомендовал и Международный валютный фонд при выполнении программы для Украины "Механизм расширенного финансирования". Национальная стратегия доходов до 2030 года предусматривает определение ставок акцизного налога на табачные изделия в евро и продолжение графика приближения их размера на табачные изделия к минимальному уровню, установленного Директивой 2011/64/ЕС.

Во избежание негативного влияния инфляции на фискальные и социальные цели акцизного налогообложения денежная единица измерения ставки акцизного налога на табачные изделия определена в евро.

В то же время, соответствии с национальными подходами акцизного налогообложения новейших табачных изделий в большинстве стран ЕС, которые позволяют учесть потенциально сниженный риск от их потребления для здоровья человека, положениями вновь принятого Закона вводится уменьшенный размер ставок акцизного налога с ТИЭН по сравнению с сигаретами.

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Также в Налоговый кодекс внесены изменения в части уточнения особенностей расчета сумм акцизного налога с табачных изделий по ставкам, установленным в евро, и временного ослабления на период военного положения антифорстолинговых мероприятий. Говорится о противодействии накоплению табачных изделий на складах перед повышением акцизного налога.

Какие последствия будет иметь неподписание Закона

В статье 353 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС говорится о постепенном приближении к структуре налогообложения, определенной в acquis ЕС. Это предусматривает имплементацию, в частности, Директивы Совета №2011/64/ЕС от 21 июня 2011 года о структуре и ставках акцизного сбора на табачные изделия (кодификация). Поэтому принятый Закон должен обеспечить имплементацию европейских норм в национальное законодательство.

Соответственно невыполнение условий Соглашения об ассоциации несет крайне негативные последствия для Украины.

Кроме того, реализация Закона должна существенно пополнить доходы госбюджета благодаря дополнительным поступлениям акцизного налога с табачных изделий. Только в 2025 году эта дополнительная сумма должна составить более 12 миллиардов гривен.

Поэтому промедление президента с подписью приводит к недополучению госбюджетом ежемесячно около 1 миллиарда гривен, которые крайне необходимы для обеспечения ВСУ и поддержания экономики страны во время войны.