Недонадходження до держбюджету сягнули вже 1 мільярда гривень і ця сума зростає щодня. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

До теми Витрати бюджету України зростають швидше за надходження

Про що цей Закон і навіщо він

Законом передбачено поступове, до 2028 року, підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Він передбачає досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС ще у 2011 році щодо структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби, з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та встановленням оптимальних ставок для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН).

Загальний акцизний податок на сигарети (специфічний та адвалорний податок) у країнах ЄС має становити не менше як 60% від середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет, випущених для споживання. Водночас він не має бути меншим аніж 90 євро за 1000 штук сигарет незалежно від середньозваженої роздрібної ціни продажу.

Для порівняння: станом на 1 січня мінімальне акцизне зобов'язання на сигарети в Україні становить 3019,85 гривні (приблизно 70 євро) за 1000 штук.

Крім того, підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та вираження їх у євро рекомендував і Міжнародний валютний фонд при виконанні програми для України "Механізм розширеного фінансування". Національна стратегія доходів до 2030 року передбачає визначення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро та продовження графіку наближення їх розміру на тютюнові вироби до мінімального рівня, встановленого Директивою 2011/64/ЄС.

Задля уникнення негативного впливу інфляції на фіскальні та соціальні цілі акцизного оподаткування грошову одиницю виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби визначено у євро.

Водночас, відповідно до національних підходів акцизного оподаткування новітніх тютюнових виробів у більшості країнах ЄС, які дозволяють врахувати потенційно знижений ризик від їх споживання для здоров'я людини, положеннями новоприйнятого Закону запроваджується зменшений розмір ставок акцизного податку з ТВЕН порівняно з сигаретами.

Читайте також Освіта майбутнього: як адаптувати навчання до нової реальності ринку праці

Також до Податкового кодексу внесено зміни в частині уточнення особливостей розрахунку сум акцизного податку з тютюнових виробів за ставками, встановленими у євро, та тимчасового послаблення на період воєнного стану антифорстолінгових заходів. Мовиться про протидію накопиченню тютюнових виробів на складах перед підвищенням акцизного податку.

Які наслідки матиме непідписання Закону

У статті 353 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС мовиться про поступове наближення до структури оподаткування, визначеної у acquis ЄС. Це передбачає імплементацію, зокрема, Директиви Ради №2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація). Тож прийнятий Закон має забезпечити імплементацію європейських норм у національне законодавство.

Відповідно невиконання умов Угоди про асоціацію несе вкрай негативні наслідки для України.

Крім того, реалізація Закону має суттєво поповнити доходи держбюджету завдяки додатковим надходженням акцизного податку з тютюнових виробів. Лише у 2025 році ця додаткова сума має становити більше ніж 12 мільярдів гривень.

Тому зволікання президента з підписом призводить до недоотримання держбюджетом щомісячно близько 1 мільярда гривень, які вкрай необхідні для забезпечення ЗСУ та підтримання економіки країни під час війни.