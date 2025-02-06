Какие выросли расходы госбюджета

В то же время согласно оперативным данным Государственной казначейской службы, кассовые расходы государственного бюджета увеличились существеннее – на 108,4%, до 352,9 миллиарда гривен. В частности, по общему фонду – на 42,7% – до 213,3 миллиарда гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Также стало известно, как изменились поступления в бюджет по сравнению с январем 2024 года:

В январе этого года налог на добавленную стоимость (НДС) с произведенных в Украине товаров принес в бюджет 37,5 миллиарда гривен, что больше по сравнению с 35,1 миллиарда гривен в прошлом году. В то же время возмещение НДС выросло до 15,5 миллиардов гривен по сравнению с 9,8 миллиардов гривен в прошлом году.

с произведенных в Украине товаров принес в бюджет 37,5 миллиарда гривен, что больше по сравнению с 35,1 миллиарда гривен в прошлом году. В то же время возмещение НДС выросло до 15,5 миллиардов гривен по сравнению с 9,8 миллиардов гривен в прошлом году. Импортный НДС добавил бюджету 36,6 миллиардов гривен (37 миллиардов гривен в прошлом году).

добавил бюджету 36,6 миллиардов гривен (37 миллиардов гривен в прошлом году). Налог на прибыль предприятий составил 2,3 миллиарда гривен (по сравнению с 2 миллиардами гривен в прошлом году).

составил 2,3 миллиарда гривен (по сравнению с 2 миллиардами гривен в прошлом году). Налог на доходы физических лиц и военный сбор принесли 24,1 миллиарда гривен (13 миллиардов гривен в прошлом году).

и военный сбор принесли 24,1 миллиарда гривен (13 миллиардов гривен в прошлом году). Рентная плата за пользование недрами составила 2 миллиарда гривен (3 миллиарда гривен в прошлом году);

составила 2 миллиарда гривен (3 миллиарда гривен в прошлом году); Акцизный налог – 15,9 миллиарда гривен (12,2 миллиарда гривен в прошлом году);

– 15,9 миллиарда гривен (12,2 миллиарда гривен в прошлом году); А ввозная и вывозная пошлина – 4,2 миллиарда гривен (в январе 2024 года – 4,6 миллиарда гривен).

Вместе с этим, государственная налоговая служба перевыполнила месячный план доходов на 14,8%, что составляет 9,8 миллиарда гривен, тогда как Государственная таможенная служба перевыполнила план на 0,8%, что равняется 0,4 миллиарда гривен

Напомним! Бюджет Украины на 2025 год утвержден с доходами в размере 2 триллиона 327,1 миллиарда гривен, а расходами на уровне 3 триллиона 929,1 миллиарда гривен.