Курс валют в банках

По состоянию на утро 6 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,45 гривны (-5 копеек против 5 февраля) и продажа по 42 гривны (-9 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,10 гривны (+20 копеек), а продажа по 43,77 гривны (+7 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,71 гривне (-17 копеек), а продать по 41,80 гривны (-8 копеек).

(-17 копеек), а продать по (-8 копеек). Покупка евро по 43,40 гривны (без изменений), а продажа по 43,60 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники в среднем по: 40,72 гривны (-65 копеек), а продают по 41,82 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(-65 копеек), а продают по (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 42,80 гривны (-44 копеек), а продают по 43,70 гривны (+10 копеек).

Какого курса ожидать на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что валютный рынок будет находиться в изменчивом состоянии. В то же время в рамках действия режима управляемой гибкости курсовые изменения будут частыми – ежедневными, но курсы не будут "проливаться" за пределы новых коридоров.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Напомню, что двухэтапная коррекция учетной ставки стала весомым инструментом для укрепления гривны и способствовала снижению ажиотажа на валютном рынке.

Как ожидает банкир, с 10 по 16 февраля коридоры валютных колебаний могут составлять: