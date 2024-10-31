Бюджет на следующий год

Как сообщил в своем телеграмм-канале нардеп Ярослав Железняк, бюджет на следующий год был принят в первом чтении.

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Ярослав Железняк Народный депутат Украины Приняли в целом бюджетные выводы. Никакой правки, кроме правки по зарплатам прокуроров, не изменили. Потому смотрит на сайте.

Напоминаем! Еще в сентябре Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. Доходы были заложены на уровне 2 триллионов гривен, а расходы – на уровне 3,6 триллиона гривен.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, приоритетом этого бюджета в дальнейшем остается оборона и безопасность Украины.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Расходы на оборону возрастут, по меньшей мере, до 2,22 триллиона гривен. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны.

По словам Шмыгаля, вторым приоритетом станет финансирование защищенных статей бюджета, где более 400 миллиардов гривен будет выделено на социальную защиту. В то же время, третьим приоритетом будет поддержка регионов и бизнеса.