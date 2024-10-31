Бюджет на наступний рік

Як повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк, бюджет на наступний рік було прийнято в першому читанні.

До теми Зарплати, податки та соцвиплати: чого очікувати від державного бюджету 2025 року

Ярослав Железняк Народний депутат України Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили. Тому дивиться на сайті.

Нагадуємо! Ще у вересні Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Доходи було закладено на рівні 2 трильйонів гривень, а видатки – на рівні 3,6 трильйона гривень.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пріоритетом цього бюджету надалі залишається оборона та безпека України.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трильйона гривень. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони.

За словами Шмигаля, другим пріоритетом стане фінансування захищених статей бюджету, де понад 400 мільярдів гривень виділять на соціальний захист. Водночас третім пріоритетом буде підтримка регіонів та бізнесу.