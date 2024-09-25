Витрати на оборону

Заплановані витрати на оборону складуть одну чверть прогнозованого валового внутрішнього продукту, повідомляє "РБК-Україна".

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У бюджеті передбачено продовження бойових дій до кінця 2025 року, а за необхідності ці витрати можуть бути збільшені.

Експерти пояснюють, що йдеться не про помилки чи недоліки Міністерства фінансів, яке розробляє бюджет на майбутні періоди. По суті, бюджет являє собою відносно прості математичні розрахунки, засновані на конкретній моделі майбутнього, яка береться за базовий сценарій розвитку подій. Результат цих розрахунків залежить від моделі, закладеної в основу.

Додаткові надходження

У бюджеті планується надходження грантових коштів у розмірі 87,7 мільярда гривень, що становить 4% від загальних доходів бюджету або 1% від ВВП.

Зауважте! Це майже в п’ять разів менше, ніж фактично отримано у 2023 році (433 мільярди гривень), і сума грантових надходжень підлягає коригуванню. Однак на сьогодні немає підтверджених грантових коштів на 2025 рік.

На 2025 рік Україна планує отримати зовнішній борг у 1 746,5 мільярда гривень, що дорівнює приблизно 38,8 мільярда доларів за курсом 45 гривень за долар. Основні джерела фінансування – це країни ЄС, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк.

Проте лише половина цієї суми підтверджена. Зараз є 15-16 мільярда доларів кредитів, зокрема 12,5 мільярда євро від ЄС і 1,8 мільярда доларів від МВФ. Голова Єврокомісії оголосила про новий кредит на 35 мільярдів євро, але умови цього фінансування ще не уточнені.

Дефіцит бюджету

Бюджетна політика на 2025-2027 роки буде спрямована на зменшення дефіциту державного бюджету, який зріс через війну.

У проєкті бюджету на 2025 рік дефіцит становитиме 19,4% ВВП, що менше, ніж у 2024 році (21,5%) і 2023 році (20,4%). Однак цей показник вищий, ніж прогнозований у бюджетній декларації, з різницею майже 100 млрд грн. Через тривалість війни точність прогнозів залишається складною.

Зауважте! Основним джерелом доходів залишаться податки, які заплановані на рівні майже 2 трильйони гривень – на 26% більше, ніж у 2024 році. Це дозволить покрити 50,4% усіх витрат бюджету. Проте частка зовнішніх запозичень залишиться значною і складе 41,1% витрат, що менше, ніж у 2024 році (44,9%).

Що буде з зарплатами

Що стосується рівня життя українців, то урядові плани не вселяють оптимізму. У 2025 році мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 000 гривень, а прожитковий мінімум становитиме 2 920 гривень.

Це означає, що соціальні виплати, прив’язані до цих показників, не збільшаться, що може ще більше ускладнити життя людям з низькими доходами в умовах інфляції. Проте в бюджеті передбачено індексацію пенсій.

До слова! Щодо відносин з місцевими бюджетами, спостерігається тенденція до зменшення доступності фінансових ресурсів на місцевому рівні, що відбувається на користь центрального бюджету.