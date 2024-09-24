Якими будуть видатки на соціалку в 2025 році
Найпріоритетнішою галуззю видатків на наступний рік є оборонний сектор. Водночас на соціалку буде витрачатися на 15% менше ніж у 2024, повідомляє Мінсоцполітики.
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Держава надасть фінансову підтримку, необхідні виплати і послуги всім громадянам, які цього потребують. А соціальні виплати і допомоги буде профінансовано належним чином. Мінсоцполітики, в свою чергу, продовжить працювати над пошуком ресурсів, у тому числі – за рахунок міжнародних партнерів, для підтримки українців з найбільш вразливих категорій,
– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.
У бюджеті на 2025 рік закладено такі видатки на соцсектор:
- на субсидії та пільги – 42,3 мільярда гривень;
- розвиток системи соцпослуг – 1,3 мільярда гривень;
- сукупні видатки на виплату пенсій (з урахуванням нової індексації) – 780,9 мільярда гривень;
- на соцзахист дітей і сім'ї – 27,4 мільярда гривень;
- на підтримку малозабезпечених сімей – 19,7 мільярда гривень;
- на підтримку громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах – 80,8 мільярда гривень;
- на підтримку людей з інвалідністю – 6,7 мільярда гривень.