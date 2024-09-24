Какими будут расходы на социалку в 2025 году

Самой приоритетной отраслью расходов на следующий год является оборонный сектор. В то же время на социалку будет тратиться на 15% меньше чем в 2024, сообщает Минсоцполитики.

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Государство окажет финансовую поддержку, необходимые выплаты и услуги всем гражданам, которые в этом нуждаются. А социальные выплаты и пособия будут профинансированы должным образом. Минсоцполитики, в свою очередь, продолжит работать над поиском ресурсов, в том числе – за счет международных партнеров, для поддержки украинцев из наиболее уязвимых категорий,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

В бюджете на 2025 год заложены следующие расходы на соцсектор: