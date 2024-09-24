Какими будут расходы на социалку в 2025 году
Самой приоритетной отраслью расходов на следующий год является оборонный сектор. В то же время на социалку будет тратиться на 15% меньше чем в 2024, сообщает Минсоцполитики.
Читайте также Нефтегазовые доходы России сократятся: страна готовится потерять до 14% доходов
Государство окажет финансовую поддержку, необходимые выплаты и услуги всем гражданам, которые в этом нуждаются. А социальные выплаты и пособия будут профинансированы должным образом. Минсоцполитики, в свою очередь, продолжит работать над поиском ресурсов, в том числе – за счет международных партнеров, для поддержки украинцев из наиболее уязвимых категорий,
– говорится в сообщении Минсоцполитики.
В бюджете на 2025 год заложены следующие расходы на соцсектор:
- на субсидии и льготы – 42,3 миллиарда гривен;
- развитие системы соцуслуг – 1,3 миллиарда гривен;
- совокупные расходы на выплату пенсий (с учетом новой индексации) – 780,9 миллиарда гривен;
- на соцзащиту детей и семьи – 27,4 миллиарда гривен;
- на поддержку малообеспеченных семей – 19,7 миллиарда гривен;
- на поддержку граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах – 80,8 миллиарда гривен;
- на поддержку людей с инвалидностью – 6,7 миллиарда гривен.