Экс-главу "Беркута" приговорили к 10 годам тюрьмы: как он скрывал расстрелы на Майдане

Бывшего командира киевского полка спецподразделения "Беркут" приговорили к 10 годам лишения свободы. Сергей Кусюк был причастен к преступлениям во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года.

Приговор вынесли заочно, поскольку подсудимый скрывается от правосудия. О таком информирует 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора.

За что осудили экс-руководителя "Беркута"?

Как установила прокуратура, экс-руководитель, злоупотребляя служебным положением, организовал уничтожение оружия и служебных документов, которые могли стать доказательствами по делу о расстрелах протестующих во время Революции Достоинства.

Заметьте! Правоохранители официально не называют имени осужденного, однако из деталей дела следует, что речь идет именно о Сергее Кусюке.

Обвиняемый присвоил служебные документы подразделения, которые впоследствии исчезли, что существенно усложнило установление причастных к преступлениям людей.

Сообщается, что с территории дислокации полка вывезли и уничтожили:

24 автомата АКМС;

снайперскую винтовку Драгунова;

ружья "Форт-500" и "Форт-12".

Все это оружие разрезали, стерли на нем серийные номера и спрятали в районе реки Вита, чтобы сделать невозможным ее идентификацию.

Суд признал его виновным и назначил 10 лет заключения, а также постановил взыскать почти 680 тысяч гривен убытков в пользу государства.

Ранее, в 2023 году, по схожим обстоятельствам к такому же сроку наказания приговорили и его сообщника, который непосредственно занимался уничтожением оружия.

Кто еще был причастен к расстрелам на Майдане?