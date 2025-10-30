Приговор вынесли заочно, поскольку подсудимый скрывается от правосудия. О таком информирует 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора.
За что осудили экс-руководителя "Беркута"?
Как установила прокуратура, экс-руководитель, злоупотребляя служебным положением, организовал уничтожение оружия и служебных документов, которые могли стать доказательствами по делу о расстрелах протестующих во время Революции Достоинства.
Заметьте! Правоохранители официально не называют имени осужденного, однако из деталей дела следует, что речь идет именно о Сергее Кусюке.
Обвиняемый присвоил служебные документы подразделения, которые впоследствии исчезли, что существенно усложнило установление причастных к преступлениям людей.
Сообщается, что с территории дислокации полка вывезли и уничтожили:
- 24 автомата АКМС;
- снайперскую винтовку Драгунова;
- ружья "Форт-500" и "Форт-12".
Все это оружие разрезали, стерли на нем серийные номера и спрятали в районе реки Вита, чтобы сделать невозможным ее идентификацию.
Суд признал его виновным и назначил 10 лет заключения, а также постановил взыскать почти 680 тысяч гривен убытков в пользу государства.
Ранее, в 2023 году, по схожим обстоятельствам к такому же сроку наказания приговорили и его сообщника, который непосредственно занимался уничтожением оружия.
Кто еще был причастен к расстрелам на Майдане?
В сентябре 2025 года руководителю ФСБ Александру Бортникову и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву объявили подозрение в содействии действиям украинских силовиков во время Революции Достоинства.
По данным следствия, они участвовали в координации силовых операций, поставляли в Украину российские спецсредства и предоставляли убежище украинским правоохранителям, которые сбежали после расстрелов Майдана.
Также ВСУ уничтожили подполковника запаса Росгвардии Олега Семова, который ранее участвовал в разгоне Евромайдана.
На Курщине погиб бывший "беркутовец" и боец ЧВК "Вагнера" Котэ Гелашвили. Он родился в Луганске, участвовал в подавлении Революции Достоинства, воевал в Сирии и способствовал российской оккупации украинских территорий.
В апреле 2025 года зафиксировали 33 некролога крымчан, воевавших на стороне России. Среди погибших и бывшие работники силовых структур, которые принимали участие в разгоне Евромайдана и оккупации Крыма. Один из них служил в подразделении крымского "Беркута".