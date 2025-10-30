Вирок ухвалили заочно, оскільки підсудний переховується від правосуддя. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За що засудили ексочільника "Беркуту"?

Як встановила прокуратура, екскерівник, зловживаючи службовим становищем, організував знищення зброї та службових документів, які могли стати доказами у справі про розстріли протестувальників під час Революції Гідності.

Зауважте! Правоохоронці офіційно не називають імені засудженого, проте з деталей справи випливає, що йдеться саме про Сергія Кусюка.

Обвинувачений привласнив службові документи підрозділу, які згодом зникли, що суттєво ускладнило встановлення причетних до злочинів людей.

Повідомляється, що з території дислокації полку вивезли й знищили:

24 автомати АКМС;

снайперську гвинтівку Драгунова;

рушниці "Форт-500" і "Форт-12".

Усю цю зброю розрізали, стерли на ній серійні номери та сховали у районі річки Віта, щоб унеможливити її ідентифікацію.

Суд визнав його винним та призначив 10 років ув'язнення, а також постановив стягнути майже 680 тисяч гривень збитків на користь держави.

Раніше, у 2023 році, за схожими обставинами до такого ж терміну покарання засудили і його спільника, який безпосередньо займався знищенням зброї.

Хто ще був причетний до розстрілів на Майдані?