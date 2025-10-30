Про це Борис Кушнірук заявив в ефірі телеканалу "Прямий", інформує 24 Канал.

Читайте також "Гетманцев публічно критикує уряд через прожитковий мінімум": економіст заявив, що це популізм

Гетманцев ще й писав свою дисертацію, і там – 15% плагіату. Це ще й небагато. Але сам факт. Чи може, наприклад, пан Гетманцев бути головою комітету при таких обставинах? Якщо людина має таку репутацію, то що ми можемо говорити?

– заявив Кушнірук.

На думку експерта, наявність плагіату в науковій роботі депутата ставить під сумнів його професійну компетентність та моральне право очолювати податковий комітет і впливати на формування економічної політики держави.

"Які законопроєкти він може підготувати, якщо є великі сумніви щодо того, наскільки професійно він це робить? І навіть не лише в економічній частині, а й у юридичній", – підкреслив економіст.

Кушнірук також розкритикував загальний рівень некомпетентності у роботі парламенту, зазначивши, що ухвалені рішення часто є необґрунтованими або містять прогалини, які відкривають шлях до зловживань.

"Питання не лише у Гетманцеві, а в тій жахливій некомпетентності, яку ми спостерігаємо. Він – лише показовий приклад", – наголосив Кушнірук.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з'явилася інформація про виявлення значного обсягу плагіату в докторській дисертації Данила Гетманцева, який очолює податковий комітет Верховної Ради з 2019 року.